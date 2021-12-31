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В Украине с 1 января вырастут налоги: для кого и на сколько

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Украина, Пятница 31 декабря 2021 12:16
В Украине с 1 января вырастут налоги: для кого и на сколько Фото: налоги вырастут в Украине с 1 января в связи с законом 5600
Автор: Александр Белоус

Закон о повышении налогов в Украине вступает в силу с 1 января 2022 года. Документ №5600 касается как предприятий, так граждан Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст документа на сайте парламента.

Налоги на граждан

Законом вводится минимальное налоговое обязательство в отношении земельного участка. Если оценка земли составит стандартные для Украины 28 тысяч гривен за гектар, минимальное обязательство составит 1,4 тысячи гривен за гектар в год.

Также устанавливается 18%-й налог на доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции на сумму, превышающую 12 размеров минимальной заработной платы (6500 гривен).

Документом предусмотрено уменьшение минимальной площади земли фермерского хозяйства, что дает право перехода на упрощенную систему налогообложения с 2 гектаров до 0,5 гектара.

Законом исключаются из плательщиков единого налога 4 группы плательщики, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы (кроме кур).

Налоги на недвижимость

Согласно документу, доход, полученный от продажи в течение года второго объекта недвижимости, облагается налогом по ставке 5%, третьего и последующих объектов недвижимости - по ставке 18%.

Акцизы на алкоголь

Согласно закону, акцизы на спирт в алкогольных напитках, фактическая крепость которых превышает 22 процента объемных единиц этилового спирта, увеличиваются на 5% до 133,31 гривен за 1 литр 100-процентного спирта.

Налоги на бизнес

Законом устанавливается ограничение в праве выезда руководителя юридического лица - должника за границу. Законом предусматривается и установление ограничения в праве выезда руководителей юридических лиц или постоянных представительств нерезидентов - должников за пределы Украины в случае невыполнения налоговой обязанности.

Также законом повышаются ставки экологического налога, рентной платы за пользование недрами.

Согласно презентации к проекту госбюджета Министерства финансов, принятие этого законопроекта позволит собрать в 2022 году с украинцев дополнительно 30 млрд гривен налогов.

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