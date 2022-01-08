Украинцев ждет новый налог: платить придется даже с подарков
В Украине решили взяться за неофициальные доходы граждан, с которых не выплачиваются налоги. С начала 2022 года налоговая служба начнет применять непрямые методы налогового контроля.
Кому придется заплатить налоги и с какого дохода, рассказали в материале Lviv1256.
Как сообщает издание, официальные доходы украинцев сравнят с тратами, а из незадекларированной разницы заставят уплатить налог. Если человек не сможет подтвердить происхождение денежных средств, его заставят уплатить налог на разницу.
Какие доходы могут попасть под проверку
- Независимая профессиональная деятельность (например, парикмахеры, которые работают на дому)
- Доходы, которые получены не от официального работодателя
- Средства, которые пришли из другой страны
- Доход от сдачи в аренду недвижимого имущества
- Доход от инвестиций
- Подарки
- Прощеные долги и кредиты, сумма которых превышает четверть минимальной заработной платы
- Прибыль от продажи продукции животноводства, если сумма превышает 50 минимальных зарплат
- Средства, полученные как благотворительная или нецелевая помощь
- Деньги от продажи недвижимого имущества
Не нужно будет платить налоги за мелкие активы: сбережения до 400 тысяч гривен, жилая недвижимость, площадь которой не превышает 120 квадратов и один автомобиль.
Если все активы граждан превышают вышеописанные, а украинцы до сентября не подадут нулевую декларацию, то придется заплатить:
- 5% за недвижимость, валюту, авто, права интеллектуальной собственности, имущество юридических лиц
- 2,5% с ОВДП
- 10% с остальной собственности
Напомним, ранее мы писали о том, какие налоги вырастут с 1 января и для кого.
А также рассказывали о том, как будут проверять имущество и доходы украинцев по новым правилам.