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Украинцев ждет новый налог: платить придется даже с подарков

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Суббота 08 января 2022 14:32
Украинцев ждет новый налог: платить придется даже с подарков Кому придется заплатить налоги в 2022 году (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине решили взяться за неофициальные доходы граждан, с которых не выплачиваются налоги. С начала 2022 года налоговая служба начнет применять непрямые методы налогового контроля.

Кому придется заплатить налоги и с какого дохода, рассказали в материале Lviv1256.

Как сообщает издание, официальные доходы украинцев сравнят с тратами, а из незадекларированной разницы заставят уплатить налог. Если человек не сможет подтвердить происхождение денежных средств, его заставят уплатить налог на разницу.

Какие доходы могут попасть под проверку

  • Независимая профессиональная деятельность (например, парикмахеры, которые работают на дому)
  • Доходы, которые получены не от официального работодателя
  • Средства, которые пришли из другой страны
  • Доход от сдачи в аренду недвижимого имущества
  • Доход от инвестиций
  • Подарки
  • Прощеные долги и кредиты, сумма которых превышает четверть минимальной заработной платы
  • Прибыль от продажи продукции животноводства, если сумма превышает 50 минимальных зарплат
  • Средства, полученные как благотворительная или нецелевая помощь
  • Деньги от продажи недвижимого имущества

Не нужно будет платить налоги за мелкие активы: сбережения до 400 тысяч гривен, жилая недвижимость, площадь которой не превышает 120 квадратов и один автомобиль.

Если все активы граждан превышают вышеописанные, а украинцы до сентября не подадут нулевую декларацию, то придется заплатить:

  • 5% за недвижимость, валюту, авто, права интеллектуальной собственности, имущество юридических лиц
  • 2,5% с ОВДП
  • 10% с остальной собственности

Напомним, ранее мы писали о том, какие налоги вырастут с 1 января и для кого.

А также рассказывали о том, как будут проверять имущество и доходы украинцев по новым правилам.

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Декларации о доходах декларация Налоги
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