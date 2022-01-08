Українців чекає новий податок: платити доведеться навіть з подарунків
В Україні вирішили взятися за неофіційні доходи громадян, з яких не виплачуються податки. З початку 2022 року податкова служба почне застосовувати непрямі методи податкового контролю.
Кому доведеться заплатити податки та з якого доходу, розповіли в матеріалі Lviv1256.
Як повідомляє видання, офіційні доходи українців порівняють з витратами, а з незадекларованої різниці змусять сплатити податок. Якщо людина не зможе підтвердити походження грошових коштів, його змусять сплатити податок на різницю.
Які доходи можуть потрапити під перевірку
- Незалежна професійна діяльність (наприклад, перукарі, які працюють дома)
- Доходи, які отримані не від офіційного роботодавця
- Кошти, які прийшли з іншої країни
- Дохід від здачі в оренду нерухомого майна
- Дохід від інвестицій
- Подарунок
- Прощені борги та кредити, сума яких перевищує чверть мінімальної заробітної плати
- Прибуток від продажу продукції тваринництва, якщо сума перевищує 50 мінімальних зарплат
- Кошти, отримані як благодійна або нецільова допомога
- Гроші від продажу нерухомого майна
Не потрібно буде платити податки за дрібні активи: заощадження до 400 тисяч гривень, Житлова нерухомість, площа якої не перевищує 120 квадратів і один автомобіль.
Якщо всі активи громадян перевищують вищеописані, а українці до вересня не подадуть нульову декларацію, то доведеться заплатити:
- 5% за нерухомість, валюту, авто, права інтелектуальної власності, майно юридичних осіб
- 2,5% з ОВДП
- 10% з решти власності
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які податки зростуть з 1 січня і для кого.
А також розповідали про те, як перевірятимуть майно та доходи українців за новими правилами.