Українців чекає новий податок: платити доведеться навіть з подарунків

В Україні вирішили взятися за неофіційні доходи громадян, з яких не виплачуються податки. З початку 2022 року податкова служба почне застосовувати непрямі методи податкового контролю.

Кому доведеться заплатити податки та з якого доходу, розповіли в матеріалі Lviv1256.

Як повідомляє видання, офіційні доходи українців порівняють з витратами, а з незадекларованої різниці змусять сплатити податок. Якщо людина не зможе підтвердити походження грошових коштів, його змусять сплатити податок на різницю.

Які доходи можуть потрапити під перевірку

Незалежна професійна діяльність (наприклад, перукарі, які працюють дома)

Доходи, які отримані не від офіційного роботодавця

Кошти, які прийшли з іншої країни

Дохід від здачі в оренду нерухомого майна

Дохід від інвестицій

Подарунок

Прощені борги та кредити, сума яких перевищує чверть мінімальної заробітної плати

Прибуток від продажу продукції тваринництва, якщо сума перевищує 50 мінімальних зарплат

Кошти, отримані як благодійна або нецільова допомога

Гроші від продажу нерухомого майна

Не потрібно буде платити податки за дрібні активи: заощадження до 400 тисяч гривень, Житлова нерухомість, площа якої не перевищує 120 квадратів і один автомобіль.

Якщо всі активи громадян перевищують вищеописані, а українці до вересня не подадуть нульову декларацію, то доведеться заплатити: