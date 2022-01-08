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Українців чекає новий податок: платити доведеться навіть з подарунків

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Субота 08 січня 2022 14:32
Українців чекає новий податок: платити доведеться навіть з подарунків Кому доведеться заплатити податки в 2022 році (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні вирішили взятися за неофіційні доходи громадян, з яких не виплачуються податки. З початку 2022 року податкова служба почне застосовувати непрямі методи податкового контролю.

Кому доведеться заплатити податки та з якого доходу, розповіли в матеріалі Lviv1256.

Як повідомляє видання, офіційні доходи українців порівняють з витратами, а з незадекларованої різниці змусять сплатити податок. Якщо людина не зможе підтвердити походження грошових коштів, його змусять сплатити податок на різницю.

Які доходи можуть потрапити під перевірку

  • Незалежна професійна діяльність (наприклад, перукарі, які працюють дома)
  • Доходи, які отримані не від офіційного роботодавця
  • Кошти, які прийшли з іншої країни
  • Дохід від здачі в оренду нерухомого майна
  • Дохід від інвестицій
  • Подарунок
  • Прощені борги та кредити, сума яких перевищує чверть мінімальної заробітної плати
  • Прибуток від продажу продукції тваринництва, якщо сума перевищує 50 мінімальних зарплат
  • Кошти, отримані як благодійна або нецільова допомога
  • Гроші від продажу нерухомого майна

Не потрібно буде платити податки за дрібні активи: заощадження до 400 тисяч гривень, Житлова нерухомість, площа якої не перевищує 120 квадратів і один автомобіль.

Якщо всі активи громадян перевищують вищеописані, а українці до вересня не подадуть нульову декларацію, то доведеться заплатити:

  • 5% за нерухомість, валюту, авто, права інтелектуальної власності, майно юридичних осіб
  • 2,5% з ОВДП
  • 10% з решти власності

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які податки зростуть з 1 січня і для кого.

А також розповідали про те, як перевірятимуть майно та доходи українців за новими правилами.

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Декларації про доходи декларация Податки
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