Украинцев ждет короткая рабочая неделя

Пасха 2020 подарит украинцам дополнительный выходной. Поскольку праздник будет в воскресенье 19 апреля, отдыхать украинцы будут три дня подряд.

Таким образом на следующей неделе будет всего четыре рабочих дня: 21, 22, 23 и 24 число. А 18, 19 и 20 апреля - выходные.

Отметим, что в этом году многие украинцы, работа которых не может проходить дистанционно, пошли на вынужденный отдых из-за карантина. Но многие предприятия, учреждения, сфера обслуживания продолжает работать.

Выходные дни в апреле 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Празднование Пасхи 2020 будет также особенным. Украинцев настоятельно просят, и даже угрожают штрафами за нарушение карантина в 17 тысяч гривен, оставаться на праздники дома, посмотреть богослужения онлайн, паску можно будет купить уже освященную, а богослужение посмотреть по телевизору или в интернете.

Кроме того, поминальные дни, которые традиционно проходят после Пасхи, в ПЦУ уже перенесли на 6 июня - Троицкую родительскую субботу. Виталий Кличко также перенес поминальные дни на эту дату, заявив, что кладбища будут закрыты для посетителей.

Ранее мы писали, как на Пасху, и после праздника будет работать "Новая почта".

Также стало известно, как 19 и 20 апреля будут работать банки в Украине.