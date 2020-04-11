Епифаний призвал верующих оставаться дома на Пасху

Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

Настоятель ПЦУ просит верующих соблюдать карантин

Православные верующие Украины должны оставаться дома на Пасхальные праздники из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в своем видеообращении в Facebook.

По словам Епифания, из-за пандемии коронавируса верующим необходимо позаботиться об окружающих и остаться дома на Пасхальные праздники.

"Один из самых ответственных способов нашей помощи сейчас - это оставаться дома, в самоограничении из-за большой заботы о своих ближних", - заявил он.

Также настоятель ПЦУ отметил, что из-за карантинных ограничений в Украине православные верующие не смогут собраться на богослужение в Вербное воскресенье, однако "священнослужители ПЦУ будут в молитве рядом с каждым".

Церковь с Тобой! Видеообращение по случаю праздника Входа Господня в Иерусалим Вот завершается святая Четыредесятница и начинается Страстная седмица – время особых молитвенных воспоминаний о несправедливом осуждении, страданиях и Крестной смерти Спасителя. Призываю всех вас постараться умерить в себе все страсти и украсить душе сдержанностью, мудростью и милосердием. Завтра будем отмечать светлый праздник – Вход Господень в Иерусалим. К сожалению, через карантинные ограничения мы не можем собраться на совместное освящение ивовой лозы. Но мы, священнослужители Православной Церкви Украины, будем в молитве рядом. Желаю каждому встретить праздник Входа Господня в Иерусалим как вхождения Сына Божьего в ваши сердца, в душе, в целую жизнь! Опубликовано Митрополит Епифаний Суббота, 11 апреля 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове на Пасхальные праздники закроют все храмы города. Богослужения в храмах будут проводиться без верующих и транслироваться онлайн.

Кроме того, накануне в МВД объяснили, как будут проводиться богослужения на Пасхальные праздники в период карантина из-за коронавируса в Украине. В частности, правоохранители объяснили, как освятить пасхальные пасхи без нарушения карантинных ограничений.