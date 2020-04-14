В Киеве снова переносят поминальные дни: Кличко назвал дату

В Киеве поминальные дни перенесут из-за коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Мэр Киева сообщил, что поминальные дни в столице переносятся на 6 июня

Карантин в Киеве из-за коронавируса продолжает действовать и на этих праздничных выходных на улицах и в парках увеличится количество правоохранителей для контроля за соблюдением ограничений.

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга заявил о планах переноса Поминальной недели, которую традиционно начинается после Пасхи (19 апреля). Теперь поминальные дни в столице переносятся на 6 июня.

"Подчеркиваю, что в поминальные дни все кладбища города по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям будут закрыты... Поминальные дни перенесены на 6 июня", - заявил Кличко.

Ранее мэр столицы сообщал киевлянам, что поминальные дни пройдут в мае, но из-за быстрого распространения Covid-19 их снова перенесли.

Комиссия по ЧС Киева приняла решение закрыть все кладбища столицы из-за роста эпидемии в городе. На 14 апреля количество инфицированных коронавирусом в столице самое большое по Украине.

Как мы ранее писали, с началом карантина в Украине из-за коронавируса церкви начали проводить богослужения онлайн. Styler составил список храмов ПЦУ, УГКЦ, УПЦ и других, откуда ведутся трансляции.