Пасха в Украине 2020: как будут работать банки в праздничные дни

Как будут работать банки в Украине на Пасху (Коллаж РБК-Украина)

В Нацбанке рассказали о графике работы банков на Пасху

Пасха в Украине в 2020 году выпадает на 19 апреля и в этом году украинцам придется отпраздновать самый большой церковный праздник в условиях жесткого карантина в связи с пандемией коронавируса.

Большинство магазинов, ТРЦ и развлекательных заведений будут закрыты на Пасху из-за карантина. Также не рекомендуется посещение храмов и церквей на пасхальные праздники. Граждане Украины могут смотреть трансляции праздничных богослужений в онлайне или по телевизору.

Не будут также работать и банки Украины. Как сообщили в пресс-службе НБУ, выходные дни в банках будут согласно ранее утвержденному календарю праздничных и выходных дней. Соответственно, все банковские учреждения будут закрыты в воскресенье, 19 апреля. Также выходным днем будет понедельник, 20 апреля.

"В случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной переносится на следующий после праздничного или нерабочего дня. Поэтому для банковской системы Украины, как и в целом для государства, 20 апреля и 1 мая в этом году будут выходными днями", - отметили в пресс-службе НБУ.

Также выходными днями в 2020 году для банков станут: 11 мая, 8 и 29 июня, 24 августа, 14 октября и 25 декабря.

Напомним, ранее мы писали о том, что Новая почта сделала заявление для украинцев перед Пасхой.