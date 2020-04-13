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"Новая почта" сделала заявление перед Пасхой

STYLERЖизнь    13.04.2020 - 13:01
"Новая почта" сделала заявление перед Пасхой
Новая Почта изменит график работы (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

"Новая Почта" меняет график работы перед Пасхой

"Новая почта" изменит график работы работы своих отделений и службы доставки в течение Пасхальных праздников. Об этом Styler рассказали представители компании.

В субботу, 18 апреля, все отделения компании и курьерская служба доставки будут функционировать по обычному графику субботы. То есть с 9:00 и до 18:00.

На Пасху, 19 апреля 2020 года, у компании "Новая почта" – выходной. Не будут работать ни отделения, ни адресная доставка.

На следующий день – в понедельник, 20 апреля – все службы логистического оператора будут функционировать по субботнему графику (9:00-18:00).

Кстати, компания разработала протокол действий в случае подозрения на вирус у работника “Новой Почты”. Первое что сделает руководство - это закроет отделение, в котором работал сотрудник, на дезинфекцию на 3 дня. Кроме того, работника немедленно отправят на ПЦР-тест, а всех контактных сотрудников - на 14 дневную самоизоляцию с 50% окладом.

Сообщается, что весь персонал также должен будет сделать тесты на коронавирус и в случае негативного результата вернуться обратно на работу.

Как мы ранее писали, неделя перед Пасхой 2020: что нужно успеть сделать в этот период.

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