Украинцев скоро заставят платить еще один налог: на что и как его "обойти"

Уже скоро украинцев ждет новый налог . Так, налоговая сможет уточнять происхождение средств, направленных на приобретение ценных активов. И в случае, если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, - он будет вынужден доплатить налог за расходы, которые не может объяснить.

Более подробно о том, за что придется платить и как "обойти" данный налог в будущем - читайте в нашем материале ниже.

Налогообложение расходов граждан

По словам главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниила Гетманцева, принята Украиной налоговая амнистия станет фактически нулевой декларацией украинцев, после которой начнется налогообложения расходов, которые превышают их официальные доходы.

"Я хочу, чтобы все услышали, что Кабинет министров готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых косвенных методах налогового контроля. Когда налоговая сможет спросить: "А откуда у тебя эти деньги на приобретение автомобиля? Откуда у тебя эти деньги на приобретение квартиры?" И человек, если не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, что - вот мои деньги, я их амнистировал, он будет вынужден заплатить налог за расходы, которые не может объяснить", - сказал чиновник в эфире канала LIVE.

"Всем надо понять, что мы являемся частью мира, что мы - открытая страна и именно поэтому должны следовать цивилизованным правилам. Именно поэтому я рекомендую воспользоваться налоговой амнистией..." - добавил Гетманцев.

Как воспользоваться налоговой амнистией?

Нацбанк уже определил порядок открытия и ведения текущих счетов со специальным режимом использования в национальной и иностранных валютах, а также банковских металлах для целей одноразового добровольного декларирования, которое будет проводиться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года.

Итак. Физические лица, которые намерены воспользоваться правом на добровольное одноразовое декларирование, должны обратиться в банк для открытия текущего счета со специальным режимом использования (специального счета) и размещения наличных денежных средств в национальной и иностранных валютах, банковских металлов (с физической поставкой).

Далее декларант открывает в банке специальный счет и вносит на него наличные средства, банковские металлы через операционную кассу банка по заявлению на перевод наличности, а в реквизите "Назначение платежа / содержание операции" указывает "добровольное декларирование".

После подтверждения источников происхождения денежных средств, банковских металлов декларант имеет право: