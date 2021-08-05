Украинцы не смогут обменять доллары: что случилось и кого это касается

В Украине граждане стали чаще сталкиваться со сложностями при обмене валюты в банках, и в некоторых случаях отечественные финучреждения вообще отказываются принимать купюры, которые вызывают подозрения - ведь затем такие деньги не пройдут проверку иностранного банка после передачи на реализацию.

Почему это происходит, и какие доллары не принимают в банках - читайте в материале ниже.

Еще в мае Камин утвердил стратегические направления противодействия отмыванию средств на период до 2023 года. Как объяснили в пресс-службе Минфина, среди основных направлений - минимизации рисков и угроз и развитие системы финансового мониторинга.

Так, в последнее время ужесточение правил финмониторинга уже "прочувствовали" очень многие мировые банки. Новшества повлияли также и на Украину, где банки начали все чаще отказываться принимать банкноты подозрительного происхождения.

Какие купюры не принимают в банках

Если обменять изношенные или поврежденные гривневые купюры можно, обратившись в любой банк Украины или региональное подразделение денежного обращения НБУ, то ситуация с долларами - совершенно другая. Старенькие или порванные баксы теперь в Украине поменять на новые стало почти невозможно. Ведь на практике никто из кассиров в финучреждениях не горит желанием быть ответственным за купюру, которую потом невозможно будет реализовать.

Как отметил эксперт в области финансов Василий Невмержицкий, основным критерием банков сейчас является "чистота происхождения" иностранной валюты, передает GSMinfo.

Так, в банках с недавнего времени принялись довольно тщательно проверять не только подлинность купюры, но и ее историю, дабы удостовериться, что данная банкнота ни была задействована в каких-то подозрительных сделках, как наркоторговля, торговля оружием, прочие незаконные операции.

Больше всего подозрений вызывают именно купюры с проколами, странными пятнами, или надрывами. Такой денежный знак банковское учреждение обязательно должно отправить в банк-корреспондент, который является ее иностранным партнером и помогает в реализации валюты. На этом этапе и может возникнуть ряд вопросов о происхождении "странной" купюры.

Какие еще ограничения для банков

Кроме вопроса обмена валют, финмониторинг серьезно усложнил еще ряд финансовых операций. Так, банковские учреждения стали чаще отказывать осуществить переводы средств со счета клиента. Некоторым гражданам, которые вызвали у банка подозрение, вообще отказываются предоставлять любые услуги.

Система финансового мониторинга сейчас может заблокировать такие операции, как: