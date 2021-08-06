В Украине введут налог на необоснованные траты украинцев

Кабинет министров готовит для внесения в Верховную раду законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля. Согласно документу, налоговая сможет уточнять происхождение средств, направленных на приобретение ценных активов.

По его словам, сейчас проект закона находится в стадии разработки, в дальнейшем Кабмин передаст его на рассмотрение в парламент.

"Если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то он будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", - заявил Гетманцев.

Он также добавил, что Украина как открытая страна должна следовать цивилизованным правилам. В связи с этим нардеп порекомендовал украинцам воспользоваться налоговой амнистией.