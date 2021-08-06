ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине введут налог на необоснованные траты украинцев

Новина українською →
Украина, Пятница 06 августа 2021 14:22
В Украине введут налог на необоснованные траты украинцев Фото: глава комитета ВР по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров готовит для внесения в Верховную раду законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля. Согласно документу, налоговая сможет уточнять происхождение средств, направленных на приобретение ценных активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниила Гетманцева.

По его словам, сейчас проект закона находится в стадии разработки, в дальнейшем Кабмин передаст его на рассмотрение в парламент.

"Если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то он будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", - заявил Гетманцев.

Он также добавил, что Украина как открытая страна должна следовать цивилизованным правилам. В связи с этим нардеп порекомендовал украинцам воспользоваться налоговой амнистией.

Напомним, 16 июля президент Владимир Зеленский подписал законы, которые вводят налоговую амнистию для украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даниил Гетманцев Верховная рада Налоги
NEWS
Киевлян предупреждают о "взрывах" на территории города: в чем причина
Киевлян предупреждают о "взрывах" на территории города: в чем причина
DAILY
Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация