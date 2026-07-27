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Дрони атакували Ростов, під ударом залізнична інфраструктура

05:25 27.07.2026 Пн
1 хв
Серед можливих цілей і місцевий порт, і оборонний завод
aimg Катерина Коваль
Дрони атакували Ростов, під ударом залізнична інфраструктура Фото: кілька цілей опинились під ударом (Getty Images)
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Ростов зазнав атаки безпілотників. За даними моніторингових джерел, під удар могла потрапити залізнична інфраструктура та місцевий порт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що відомо про атаку

За даними OSINT-джерел, під ударом ймовірно опинилась залізнична інфраструктура міста.

Також під удар міг потрапити місцевий порт.

Крім того, повідомлялось про атаку безпілотників на Азовський оптико-механічний завод.

Підприємство спеціалізується на виробництві оптико-електронних, радіолокаційних і високоточних систем та входить до складу оборонно-промислового комплексу Росії.

У ніч на 25 липня дрони вже атакували Ростов, Енгельс та Луганськ, унаслідок чого виникли пожежі, зокрема загорілась будівля казарми.

А раніше цього тижня дрони атакували Бєлгород, де ймовірною ціллю могла стати будівля ФСБ, а без світла залишилась ціла частина міста, включно з центром.

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