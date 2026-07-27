Дрони атакували Ростов, під ударом залізнична інфраструктура

Фото: кілька цілей опинились під ударом (Getty Images)

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Ростов зазнав атаки безпілотників. За даними моніторингових джерел, під удар могла потрапити залізнична інфраструктура та місцевий порт.



Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що відомо про атаку За даними OSINT-джерел, під ударом ймовірно опинилась залізнична інфраструктура міста. Також під удар міг потрапити місцевий порт. Крім того, повідомлялось про атаку безпілотників на Азовський оптико-механічний завод. Підприємство спеціалізується на виробництві оптико-електронних, радіолокаційних і високоточних систем та входить до складу оборонно-промислового комплексу Росії.