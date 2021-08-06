Налоговая амнистия: НБУ определил порядок одноразового декларирования доходов

Национальный банк Украины определил порядок открытия и ведения текущих счетов со специальным режимом использования для целей одноразового (специального) добровольного декларирования. Декларирование проводится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

В соответствии с порядком, физические лица, которые намерены воспользоваться правом на одноразовое декларирование, обращаются в банк для открытия текущего счета со специальным режимом использования и размещения денежных средств в национальной и иностранных валютах, банковских металлов (с физической поставкой).

Потом декларант открывает в банке специальный счет и вносит на него наличные средства, банковские металлы через операционную кассу банка.

После подтверждения источников происхождения денежных средств, банковских металлов декларант имеет право:

перечислить денежные средства, банковские металлы на собственный текущий счет физического лица, открытый в банке Украины;

или снять денежные средства, банковские металлы и закрыть специальный счет;

или подать в банк заявление и использовать в дальнейшем этот счет как обычный текущий счет физического лица, открытый для собственных нужд.

Напомним, Верховная рада приняла два закона (проекты 1539-9 и 1542-9), которые вводят налоговую амнистию для украинцев. Первый закон позволяет украинцам добровольно задекларировать свои активы, а другой - освобождает от ответственности.

Согласно законам, украинцы получат возможность добровольно задекларировать свои активы в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. Граждане смогут подать одноразовую декларацию с активами, с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года.

Из задекларированных активов гражданам придется оплатить сбор: