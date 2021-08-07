Українців скоро змусять платити ще один податок: на що і як його "обійти"

Уже скоро українців чекає новий податок . Так, податкова зможе уточнювати походження коштів, спрямованих на придбання цінних активів. І у разі, якщо людина не зможе відповісти чи показати декларацію про амністію, - вона буде змушена доплатити податок за витрати, які не може пояснити.

Більш детально про те, за що доведеться платити і як "обійти" даний податок у майбутньому - читайте у нашому матеріалі нижче.

Оподаткування витрат громадян

За словами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данила Гетманцева, ухвалена Україною податкова амністія стане фактично нульовою декларацією українців, після якої розпочнеться оподаткування витрат, які перевищують їх офіційні доходи.

"Я хочу, щоб усі почули, що Кабінет Міністрів готує внесення до Парламенту законопроекту про так звані непрямі методи податкового контролю. Коли податкова зможе запитати: "А звідки в тебе ці гроші на придбання автомобіля? Звідки в тебе ці гроші на придбання квартири?" І людина, якщо не зможе відповісти або показати декларацію про амністію, що - ось мої гроші, я їх амністував, вона буде змушена заплатити податок за витрати, які не може пояснити", - сказав чиновник у ефірі каналу LIVE.

"Усім треба зрозуміти, що ми є частиною світу, що ми - відкрита країна і саме тому маємо слідувати цивілізованим правилам. Саме тому я рекомендую скористатись податковою амністією..." - додав Гетманцев.

Як скористатись податковою амністією?

Нацбанк уже визначив порядок відкриття та ведення поточних рахунків зі спеціальним режимом використання у національній та іноземних валютах, а також банківських металах для цілей одноразового добровільного декларування, яке буде проводитися з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

Отож. Фізичні особи, які мають намір скористатися правом на одноразове добровільне декларування, мають звернутися до банку для відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання (спеціальному рахунку) та розміщення готівкових коштів в національній та іноземних валютах, банківських металів (з фізичною поставкою).

Далі декларант відкриває в банку спеціальний рахунок та вносить на нього готівкові кошти, банківські метали через операційну касу банку за заявою на переказ готівки, а у реквізиті "Призначення платежу/зміст операції" зазначає "добровільне декларування".

Після підтвердження джерел походження грошових коштів, банківських металів декларант має право: