Украинцев просят помочь 11-летнему Саше, который перестал расти

11-летний Саша Смитюх из Киева родился абсолютно здоровым ребенком, но его рост постепенно замедлился и в 5 лет он перестал расти. Мальчику был установлен диагноз - гипофизарный нанизм. Это редкое заболевание, которое предостеречь невозможно, но которое поддается медикаментозной корректировке и требует долговременной терапии искусственным гормоном роста.

Мама Саши, Алена Смитюх, умоляет украинцев помочь ее сыну побороть эту болезнь, на лечение которой денег не хватает.

Как известно, при данном заболевании организм гипофизом не вырабатывает свой гормон роста, что приводит к задержке физического развития всего скелета и развитию внутренних органов, которые значительно уменьшены в размерах и влияют на работу всего организма и качества жизни.

Но если продолжать гормональную терапию на протяжении периода открытых зон роста, то организм и внутренние органы будут развиваться пропорционально правильно и функционировать, как у здорового человека, и есть все шансы жить здоровой и полноценной жизнью.

Саша Смитюх с мамой и сестрой (фото: instagram.com/alionasmitiukh)

"Пожалуйста, помогите мне успеть вырастить сыночка полноценным мужчиной, чтобы он не остался в детском теле. Начался 7 год лечения и нашей борьбы за каждый сантиметр роста сына. И я благодарю всех, кто уже принял участие в росте Саши и помог немножко подрасти. Самостоятельно дальнейшее необходимое лечение наша семья не в состоянии оплатить, поэтому я в поисках поддержки, чтобы не потерять драгоценное время, пока мы еще имеем шанс влиять на развитие ребенка и окончательный рост", - обратилась мама мальчика к неравнодушным украинцам.

Стоимость гормональных препаратов на сегодня на возраст Саши стоят более 1000 долларов ежемесячно. И необходимая доза препарата растет с каждым годом и рассчитывается по весу ребенка до периода закрытия зон роста (примерно, до 18 лет).

Саша Смитюх (фото: instagram.com/alionasmitiukh)

К слову, такое же заболевание было у известного футболиста Лионеля Месси, который благодаря своевременному лечению и приему препаратов гормона достиг приемлемого роста и имеет семью и живет полноценно.

"Ему в свое время помог клуб "Барселона" оплатить весь курс лечения, но в Украине, к сожалению, такого спонсора я не нашла, как не стараюсь. Мы также стремимся успеть вылечить сыночка, чтобы он имел возможность жить полноценной жизнью, поэтому продолжаю поиски волшебников. Кстати, Саша тоже занимается футболом, что его вдохновляет, и у него хорошие успехи", - говорит Алена.

Саша Смитюх с футболистом Денисом Бойко (фото: instagram.com/alionasmitiukh)

Помочь Александру Смитюх можно, отправив средства на карту Приватбанка 4149 4991 3475 3654 (Смитюх Алена Сергеевна), или Monobank 5375 4141 2258 1274.

Кроме того, можно приобрести картины из гвоздей и ниток, или украшения для волос (резиночки/бантики), которые Саша делает своими руками, а также мыло ручной работы. Это можно сделать по ссылке.

"Я благодарю вас за каждый подаренный сантиметр роста моему сынишке и шанс на полноценную жизнь!" - обращается к каждому мама парня.