Українців благають допомогти 11-річному Саші, який перестав рости

11-річний Саша Смітюх з Києва народився абсолютно здоровою дитиною, але його зріст поступово сповільнився і в 5 років він перестав рости. Хлопчику був встановлений діагноз - гіпофізарний нанізм. Це рідкісне захворювання, яке застерегти неможливо, але яке піддається медикаментозному коригуванню і вимагає довготривалої терапії штучним гормоном росту.

Мама Саші, Альона Смітюх, благає українців допомогти її сину побороти цю хворобу, на лікування якої грошей не вистачає.

Як відомо, при даному захворюванні організм гіпофізом не виробляє свій гормон росту, що призводить до затримки фізичного розвитку усього скелету та розвитку внутрішніх органів, які значно зменшені в розмірах та впливають на роботу усього організму і якості життя.

Але якщо продовжувати гормональну терапію протягом періоду відкритих зон зросту, то організм та внутрішні органи будуть розвиватися пропорційно правильно та функціонувати, як у здорової людини, і є всі шанси жити здоровим та повноцінним життям.

Саша Смітюх з мамою та сестричкою (фото: instagram.com/alionasmitiukh)

"Будь ласка, допоможіть мені встигнути виростити синочка повноцінним чоловіком, щоб він не залишився в дитячому тілі. Почався 7 рік лікування та нашої боротьби за кожен сантиметр зросту синочка. І я дякую усім, хто вже взяв участь у зростанні Сашка та допоміг трошки підрости. Самотужки подальше необхідне лікування наша родина не в змозі оплатити самостійно, тому я в пошуках підтримки, щоб не втратити дорогоцінний час, поки ми ще маємо шанс впливати на розвиток дитини та остаточний зріст", - звернулася мама хлопчика до небайдужих українців.

Вартість гормональних препаратів на сьогодні на вік Сашка коштують більше ніж 1000 доларів щомісяця. І необхідна доза препарату зростає з кожним роком та розраховується за вагою дитини до періоду закриття зон зросту (приблизно, до 18 років).

Саша Смітюх (фото: instagram.com/alionasmitiukh)

До слова, таке саме захворювання мав відомий футболіст Ліонель Мессі, який завдяки своєчасному лікуванню та прийому препаратів гормону досяг прийнятного зросту та має родину і живе повноцінно.

"Йому у свій час допоміг клуб "Барселона" оплатити весь курс лікування, але в Україні, на жаль, такого спонсора я не знайшла, як не намагаюся. Ми також прагнемо встигнути вилікувати синочка, щоб він мав змогу жити повноцінним життям, тому продовжую пошуки чарівників. До речі, Сашко теж займається футболом, що його надихає, та він має гарні успіхи", - каже Альона.

Саша Смітюх з футболістом Денисом Бойком (фото: instagram.com/alionasmitiukh)

Допомогти Олександру Смітюху можна, надіславши кошти на карту ПриватБанку 4149 4991 3475 3654 (Смітюх Альона Сергіївна), або Monobank 5375 4141 2258 1274.

Крім того, можна придбати картини з цвяхів та ниток, або прикраси для волосся (резиночки/бантики), які Сашко робить своїми руками, а також мило ручної роботи. Це можна зробити за посиланням.

"Я дякую вам за кожен подарований сантиметр зросту моєму синочкові та шанс на повноцінне життя!" - звертається до кожного мама хлопця.