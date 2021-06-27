Украинцев предупредили об увеличении трудового стажа для выхода на пенсию
Украинцев ждет увеличение официального трудового стажа. Так, к 2028 году выйти на пенсию в 60 лет смогут люди, у которых будет 35 лет стажа.
Об этом министр социальной политики Марина Лазебная рассказала в "Субботнем интервью".
"В 2028 году это будет такая норма - 35 лет стажа, если ты хочешь пойти в 60", - заявила Лазебная.
Согласно графику повышения пенсионного возраста, с 1 апреля в Украине изменились требования к минимальному стажу, который позволяет на пенсию.
Отметим, что в Украине сравнялся пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, с пенсионным возрастом мужчин.
Пенсию по возрасту женщинам будет начислять только после того, как их возраст достигнет 60 лет и больше. При этом стаж должен составлять не менее 28 лет. Тем, кто выходит на пенсию в следующем году, нужно будет иметь уже 29 лет стажа.
В Украине трудовой стаж для выхода на пенсию увеличивается (видео: YouTube)
Напомним, до конца 2021 года в Украине будут пересматривать пенсии. При этом повышение ожидается в пять этапов. Ближайший перерасчет пройдет уже совсем скоро - 1 июля.
Кроме того, с 1 июля увеличится минимальный прожиточный минимум, и вместе с ним поднимутся и доплаты за сверхурочный стаж, различные надбавки, доплаты и минимальные пенсии.
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