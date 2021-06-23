Пенсии в 2021 году: украинцам готовят новые сюрпризы

Пенсии в Украине до конца года будут пересматривать и повышать в пять этапов. Ближайший перерасчет произойдет с 1 июля.

Кому и когда будут повышать пенсионные выплаты, рассказали в сообщении Пенсионного Фонда Украины на Facebook.

Что ждет пенсионеров с 1 июля

С 1 июля в Украине увеличится минимальный прожиточный минимум, а вместе с ним поднимутся и пенсии по возрасту, доплаты за сверхурочный стаж, различные надбавки, увеличения, доплаты и минимальные пенсии.

Также будет установлена доплата в 100 гривен для тех граждан, которым пенсии назначались до 31 декабря 2020 года и не проводился пересчет ранее.

Что ждет пенсионеров с 1 октября

Для пенсионеров, которым уже исполнилось 75 и 80 лет будут установлены новые доплаты в размере 400 гривен. Минимальные выплаты будут установлены на уровне 2500 гривен.

Что ждет пенсионеров с 1 декабря

С 1 декабря будет снова увеличен минимальный прожиточный минимум, а вместе с ним вырастут пенсии по возрасту, доплаты за стаж, надбавки, минимальные пенсии и другие увеличения, доплаты и надбавки.

С 1 декабря будет пересчитана минимальная пенсия для 65-летних в связи с повышением минимальной зарплаты до 6500. Пенсия таких граждан должна составлять не менее 40% и граждане начнут получать 2600 гривен. С 1 января 2021 такие пенсии составляют 2400 гривен.

Повышение пенсий в 2021 году

Украинцы имею право подавать заявление на пересчет пенсионных выплат вне это графика. Это можно сделать с помощью интернета.

Пошаговая инструкция:

1. Зарегистрироваться на портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи.

2. Заполнить атрибуты заявления на пересчет пенсии.

3. Выбрать при необходимости способ информирования по результатам обработки заявления.

4. Определить желание получить электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ) или бумажное пенсионное удостоверение (БПУ).

5. Добавить скан-копии документов, которые являются обязательными для заявления и дополнительно тех документов, которые пользователь считает нужным добавить.

6. Сформировать заявление (заявления – если выбрана необходимость одновременной подачи заявления на ЭПУ или БПУ).

7. Подписать заявление электронной цифровой подписью и отправить ее в орган ПФУ.

По результатам обработки заявления специалистами ПФУ пользователь на веб-портале получит информацию о состоянии обработки заявления и решение по поводу пересчета пенсии.