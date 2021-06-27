Українців попередили про збільшення трудового стажу для виходу на пенсію

Українців чекає збільшення офіційного трудового стажу. Так, до 2028 року вийти на пенсію в 60 років зможуть люди, у яких буде 35 років стажу.

"У 2028 році це буде така норма - 35 років стажу, якщо ти хочеш піти в 60", - заявила Лазебна.

Згідно з графіком підвищення пенсійного віку, з 1 квітня в Україні змінилися вимоги до мінімального стажу, який дає змогу на пенсію.

Зазначимо, що в Україні зрівнявся пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, з пенсійним віком чоловіків.

Пенсію за віком жінкам буде нараховувати тільки після того, як їх вік досягне 60 років і більше. При цьому стаж повинен становити не менше 28 років. Тим, хто виходить на пенсію в наступному році, потрібно буде мати вже 29 років стажу.

В Україні трудовий стаж для виходу на пенсію збільшується (відео: YouTube)