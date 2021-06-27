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Українців попередили про збільшення трудового стажу для виходу на пенсію

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Неділя 27 червня 2021 20:31
Українців попередили про збільшення трудового стажу для виходу на пенсію Колаж РБК-Україна: трудовий стаж для виходу на пенсію збільшується
Автор: Роман Мирончук

Українців чекає збільшення офіційного трудового стажу. Так, до 2028 року вийти на пенсію в 60 років зможуть люди, у яких буде 35 років стажу.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла в "Суботньому інтерв'ю".

"У 2028 році це буде така норма - 35 років стажу, якщо ти хочеш піти в 60", - заявила Лазебна.

Згідно з графіком підвищення пенсійного віку, з 1 квітня в Україні змінилися вимоги до мінімального стажу, який дає змогу на пенсію.

Зазначимо, що в Україні зрівнявся пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, з пенсійним віком чоловіків.

Пенсію за віком жінкам буде нараховувати тільки після того, як їх вік досягне 60 років і більше. При цьому стаж повинен становити не менше 28 років. Тим, хто виходить на пенсію в наступному році, потрібно буде мати вже 29 років стажу.

В Україні трудовий стаж для виходу на пенсію збільшується (відео: YouTube)

Нагадаємо, до кінця 2021 року в Україні будуть переглядати пенсії. При цьому підвищення очікується в п'ять етапів. Найближчий перерахунок пройде вже зовсім скоро - 1 липня.

Крім того, з 1 липня збільшиться мінімальний прожитковий мінімум, і разом з ним піднімуться і доплати за понаднормовий стаж, різні надбавки, доплати і мінімальні пенсії.

Ми також писали про те, що як працюють пенсійні системи у світі.

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