Українців попередили про збільшення трудового стажу для виходу на пенсію
Українців чекає збільшення офіційного трудового стажу. Так, до 2028 року вийти на пенсію в 60 років зможуть люди, у яких буде 35 років стажу.
Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла в "Суботньому інтерв'ю".
"У 2028 році це буде така норма - 35 років стажу, якщо ти хочеш піти в 60", - заявила Лазебна.
Згідно з графіком підвищення пенсійного віку, з 1 квітня в Україні змінилися вимоги до мінімального стажу, який дає змогу на пенсію.
Зазначимо, що в Україні зрівнявся пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, з пенсійним віком чоловіків.
Пенсію за віком жінкам буде нараховувати тільки після того, як їх вік досягне 60 років і більше. При цьому стаж повинен становити не менше 28 років. Тим, хто виходить на пенсію в наступному році, потрібно буде мати вже 29 років стажу.
В Україні трудовий стаж для виходу на пенсію збільшується (відео: YouTube)
Нагадаємо, до кінця 2021 року в Україні будуть переглядати пенсії. При цьому підвищення очікується в п'ять етапів. Найближчий перерахунок пройде вже зовсім скоро - 1 липня.
Крім того, з 1 липня збільшиться мінімальний прожитковий мінімум, і разом з ним піднімуться і доплати за понаднормовий стаж, різні надбавки, доплати і мінімальні пенсії.
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