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Останутся без пенсий: названы категории, которым в 2020 году не дадут выплаты

STYLERЖизнь    02.01.2020 - 21:32
Останутся без пенсий: названы категории, которым в 2020 году не дадут выплаты
Пенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Пенсии жителям ОРДЛО смогут снова выплачивать после деоккупации Донбасса

Пенсии в Украине будут выплачиваться не всем категориям. Жители ОРДЛО пока не будут получать выплаты. Решение этой проблемы связано с процессом деоккупации. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что жители оккупированного Донбасса смогут получать выплаты после освобождения этой территории от оккупантов.

"Для ЕС выплата пенсий на оккупированной территории – это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они так же понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое – это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет", – сказал Кулеба.

По словам вице-премьера, когда на оккупированном Донбассе заработает Пенсионный фонд и платежные системы, тогда можно будет запускать процесс выплат.

"Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы – можно будет двигаться дальше", – резюмировал Кулеба.

Выплату пенсий жителям ОРДЛО могут возобновить только после деоккупации, - Кулеба Пенсия в Украине: как изменятся выплаты с 1 января
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