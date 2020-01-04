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Украинцев снова одурачили: мошенники придумали новый способ кражи денег

STYLERЖизнь    04.01.2020 - 13:16
Украинцев снова одурачили: мошенники придумали новый способ кражи денег
Мошенники придумали новый способ кражи денег

Для своей аферы злоумышленники открыли несколько call-центров

Накануне в Киеве была разоблачена группировка хакеров, которые взломали более 20 тысяч серверов по всему миру. Данный способ приносил организаторам не менее ста тысяч долларов. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в Киеве злоумышленники открыли несколько call-центров, чтобы проводить торги на мировых финансовых рынках. Они предлагали своим жертвам вкладывать деньги, которые в последующем, по их словам, могут принести высокую прибыль. В ином случае, обещали вернуть вложенные деньги.

Украинцев снова одурачили: мошенники придумали новый способ кражи денегИллюстративное фото (pixabay.com)

Мошенники создавали имитацию торгов, присваивая деньги себе, а когда клиент пытался вывести деньги, злоумышленники проводили ряд операций, которые приводили к полной потере клиентом денег.

Все вложенные деньги зачислялись на оффшорные счета злоумышленников. В конечном итоге доход составил более 100 тысяч долларов США ежемесячно.

Правоохранители провели обыски по месту расположения офисных помещений и изъяли системные блоки, серверы и мобильные телефоны. Во время предварительного осмотра этой техники было установлено, что злоумышленники также продавали запрещенные медицинские препараты. Их продажа осуществлялась в Украине и за рубежом через сеть интернет.

Действия ловкачей квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения и конфискация имущества.

Напомним, что в Украине мошенничество с банковскими картами набирает новые обороты. В Днепропетровской области был задержан мошенник, который похитил у своих жертв более миллиона гривен. Злоумышленнику грозит срок.

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