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Українців порадують підвищенням виплат: як і де отримати гроші

STYLERЖиття    05.01.2020 - 09:25
Українців порадують підвищенням виплат: як і де отримати гроші
Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Українських пенсіонерів чекає підвищення мінімальної пенсії

Завдяки збільшенню рівня прожиткового мінімуму в Україні, пенсіонерів чекає підвищення мінімальної пенсії. Конкретні цифри не опубліковані, однак відомо, що вже в березні пенсіонерів чекає індексація за формулою "50% інфляції + 50% зміни середньої зарплати за минулий рік".

Оскільки мінімальна пенсія в Україні дорівнює рівню прожиткового мінімуму, з січня вона становитиме 1 638 грн, а в липні і грудні її підвищать до 1 712 і 1 769 грн відповідно.

Українців порадують підвищенням виплат: як і де отримати грошіПенсія в Україні (Колаж РБК-Україна)

Крім того, в 2020 році також зросте мінімальний стаж, який необхідний для отримання пенсії за віком - з 26 до 27 років, а також в цьому році закінчується "перехідний період" для жінок, коли вони могли вийти на пенсію раніше 60 років.

"Пільговим періодом" все ще можуть скористатися жінки, які народилися в період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року. Вони мають право вийти на пенсію у 59 років і 6 місяців.

Однак тим, які народилися після 1 квітня 1961 року, що оформити пенсію за віком можна буде тільки після досягнення 60-річного віку, тобто вже в 2021 році.

Нагадаємо, що названі категорії пенсіонерів, яким у 2020 році не дадуть виплати. Так, жителі ОРДЛО поки не будуть отримувати виплати. Вони знову зможуть отримувати пенсії після деокупації Донбасу.

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