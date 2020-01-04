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Разделенные семьи: как и кому удастся получить субсидии

STYLERЖизнь    04.01.2020 - 16:09
Разделенные семьи: как и кому удастся получить субсидии
Субсидии для разделенных семей - как получить (фото: УНИАН)

Украинцам объяснили относительно назначения жилищной субсидии

Минсоцполитики дало разъяснение, которое поможет украинцам разобраться в вопросах касательно назначения жилищной субсидии домохозяйствам, члены которых зарегистрированы по разным адресам.

Согласно Положению Кабинета министров № 848, жилищная субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в доме лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства.

Разделенные семьи: как и кому удастся получить субсидии

В сообщении указано: "При назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда адрес их фактического места проживания отличается от адреса домохозяйства. При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами по адресу домохозяйства на таких лиц не рассчитываются".

Также отмечается, что при назначении субсидии, вне зависимо от их места регистрации, учитываются доходы супругов. Однако это не касается лиц, которые старше 60 лет либо проживают в поселках.

Напомним, что Кабмин Украины внес некоторые изменения в процедуру перехода на денежную форму выплаты льгот на жилищно-коммунальные услуги. Так, с 1 января украинцы смогут перейти с обычной формы начисления льгот на наличную.

Кроме того, будут выдавать по-новому льготы на ЖКХ в Украине. Реформа вступила в силу еще 1 октября, однако отразилась в платежках за коммунальные услуги только сейчас.

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