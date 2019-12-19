Украинцам урезали выплаты: кому именно не повезет

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал поручение остановить выплату части бюджетных платежей до конца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как уточнили в Кабинете министров Украины, все платежи, которые были зарегистрированы в декабре – будут проведены после анализа приоритетности. До конца 2019 года Государственная казначейская служба Украины будет финансировать только защищенные статьи расходов, к которым относятся: зарплаты, пенсии, а также все социальные платежи. Также будут приостановлены до конца года регистрации бюджетных обязательств относительно предоставления кредитов из общего фонда государственного бюджета.

В Министерстве финансов объяснили, что такая ситуация связана с дефицитом государственного бюджета, который образовался из-за более крепкого курса валюты, чем это было заложено на 2019 год. Другим причинами названы медленный рост импорта и падение производства табачных изделий.

Как объясняют специалисты, основная проблема возникнет у коммерческих предприятий, которые заключили договора о поставке с государством. Украинцы смогут получить зарплаты, пенсии, социальные выплаты, а также будут оплачены различные расходы, связанные с армией.

А вот все остальные счета – могут быть выплачены частично или перенесены на следующий год.

Подобная ситуация в Украине наблюдалась в 2014 году и многие получили расчеты по операциям только в феврале-марте 2015 года.

Как написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины Алексей Гончаренко, ограничат финансирование в таких сферах: