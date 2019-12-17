Пенсии в Украине: кому повысили выплаты в декабре

Пенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Пенсии в Украине немного повысили в декабре 2019 года

Пенсию в Украине в декабре 2019 года повысили почти шести миллионам наших граждан. Так как возрос прожиточный минимум в стране, то пенсионная выплата увеличилась на 41,25 гривну. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

В среднем пенсионеры получили надбавку от 25,56 гривны до 41.25 гривны. Так, например, пенсии меньше 100 грн получили 5,61 млн человек.

От 100 до 300 грн добавили 145,9 тыс. пенсионеров, от 300 до 500 грн - 29,3 тыс. Еще 7 тыс. граждан получили пенсию большую на 500-700 грн. Выплаты более чем на 700 грн подняли для 18 тыс. пенсионеров.

Отметим, что в декабре 2019 года минимальная пенсия выросла с 1564 до 1638 грн.

Как мы ранее писали, пенсии в Украине в 2020 году вырастут в два раза, если депутаты Верховной Рады примут новый законопроект. Речь идет об увеличении минимальной ставки пенсии, которая выплачивается по достижении пенсионного возраста.

Законопроект № 2575 зарегистрирован в Раде 12 декабря 2019 года. Он предусматривает внесение изменений в статью 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".