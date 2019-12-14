Субсидия по-новому: украинцам приготовили неприятный сюрприз

Субсидия в Украине (фото: shkvarki.org)

В Украине изменится форма подачи заявления на субсидию

Субсидии в Украине вскоре немного изменятся. Изменения коснутся формы подачи заявления на получения субсидии. Об этом "сюрпризе" сообщило Министерство социальной политики. Соответствующий приказ № 1528 от 23 октября 2019 года вступит в силу со дня официального опубликования.

Таким образом заявление на субсидию нужно будет подавать по новой форме.

20 августа 2019 года Минсоцполитики сообщило, что монетизированную субсидию можно получить в любом из 38 уполномоченных банков. Правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированную субсидию.

Начиная с октября текущего года выплату наличных субсидий будут осуществлять местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсию.

Не пенсионерам выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в Ощадбанке. Но если человек хочет получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другом банковском учреждении - ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты. Вместе с заявлением нужно предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором есть желание получать субсидию наличными.

Тем людям, у которых нет счетов в банках, денежная компенсация будет приходить в отделение Укрпочты по указанному в заявлении адресу.