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Кабмин заморозил часть бюджетных выплат из-за нехватки денег

Новости » Экономика     19.12.2019 - 10:30
Кабмин заморозил часть бюджетных выплат из-за нехватки денег
Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Поручение остановить платежи до конца года дал премьер-министр Украины

Государственная казначейская служба Украины до конца 2019 года будет финансировать только защищенные статьи расходов (зарплата, пенсии, все социальные платежи) бюджета, а также все зарегистрированные за 11 месяцев обязательства, на которые открыты ассигнования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отметили в пресс-службе, все остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств, учитывая невыполнение доходов государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года.

В Минфине заявили, что дефицит госбюджета образовался "вследствие более крепкого, чем учтено в государственном бюджете, обменного курса гривны, более медленного роста импорта и падения производства табачных изделий".

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал поручение премьер-министра Украины Алексея Гончарука прекратить до конца текущего бюджетного года Казначейством проведения платежей и регистрацию бюджетных обязательств относительно расходов и предоставление кредитов из общего фонда государственного бюджета кроме защищенных расходов бюджета.

Кабмин заморозил часть бюджетных выплат из-за нехватки денег

Как сообщало РБК-Украина, доходы государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2019 года составили 899,7 млрд грн, что на 5,9% или на 55,9 млрд грн меньше плана (955,8 млрд грн).

Напомним, в конце сентября Счетная палата заявила о рисках выполнения доходов общего фонда государственного бюджета в 2019 году.

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