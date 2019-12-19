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Газ дешевеет, тарифы на тепло не снижаются: в чем причина

STYLERЖизнь    19.12.2019 - 07:03
Газ дешевеет, тарифы на тепло не снижаются: в чем причина
Цены на тепло в Украине не снижаются (фото: РБК-Украина)

Отопление в Украине не дешевеет, несмотря на то, что цена на газ снизилась

Цены на тепло для населения в Киеве не будут меняться до мая 2020 года. Это связано с тем, что в Украине нет механизма на уровне законодательства, который позволяет поставщикам оперативно пересматривать тарифы для населения. Об этом заявил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Он пояснил, что данный тариф на тепло не будет меняться до мая 2020 года в независимости от того подешевеет ли газ, или наоборот его цена пойдет вверх. Эксперт рассказал, что Кабинет министров работает над этим вопросом по поручению президента.

Ожидается, что тарифы на отопление для населения будут меняться в случае изменения цены на газ в любую сторону более чем на 10%.

Напомним, что в Украине в этот отопительный сезон тарифы на газ для населения составили от 6,5 до 7,09 гривен за кубометр. Кроме того, поднялся спрос на энергоносители. При этом в 2020 году цену на электричество хотят поднять на 30%.

Ранее сообщалось о том, что юристы рассказали, как можно не платить за отопление, если в квартире холодные батареи. Часто бывает так, что после начала отопительного сезона у некоторых тепла нет, но им потом приходит платежка, в которой указана сумма за пользование тепла.

Юристы говорят, что есть постановление Кабмина, в которым указано, что температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна соответствовать принятым нормам.

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