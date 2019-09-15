Основные показатели бюджета-2020: что Кабмин предлагает Раде

Фото: премьер-министр Украины Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Правительство презентовало проект госбюджета и передало его на рассмотрение парламенту

Кабинет министров сегодня, 15 сентября, презентовал проект госбюджета на 2020 год и передал его на рассмотрение парламенту. Подробнее о том, каким будет бюджет Украины в следующем году - в материале РБК-Украина.

Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год:

Доходы Государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда 0 962,7 млрд гривен;

Расходы - 1170,0 млрд гривен;

Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд гривен;

Расходы на развитие дорожной инфраструктуры - 74,4 млрд гривен;

Государственный дорожный фонд - 69,7 млрд гривен;

Расходы на поддержания энергетической независимости - 2 млрд гривен;

Цель долговой политики - обеспечить уменьшение отношения объема государственного долга к ВВП до уровня 46,7% на конец 2020 года. Одним из путей реализации задачи является постепенное уменьшение дефицита государственного бюджета (до 2,09% ВВП в 2020);

Платежи по государственному долгу в 2020 году - 438,1 млрд гривен (обслуживание государственного долга - 145,2 млрд гривен; погашение государственного долга - 292,9 млрд гривен);

Прогноз финансирования госбюджета из поступления от приватизации госимущества приведен к 5 млрд гривен;

Расходы государственного бюджета на образование - 136,4 млрд гривен;

Расходы на здравоохранение составляют 108 млрд гривен;

Расходы на развитие культуры и информационную сферу составляют 8,6 млрд гривен;

Минимальная зарплата будет составлять 4723 гривен;

Финансирование Пенсионного фонда Украины из государственного бюджета составит 172,6 млрд гривен.

Напомним, Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проект госбюджета-2020. Таким образом, проект закона от 15.09.2019 "О государственном бюджете Украины на 2020 год" вынесен на рассмотрение парламента. Текст документа пока отсутствует.