Отмена коммуналки: кому повезет, как и когда могут внедрить реформу (видео)

Бесплатная коммуналка в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Оплата коммунальных услуг может быть отменена для части украинцев

Не так давно Владимир Зеленский сделал громкое заявление о том, что некоторые категории украинцев могут быть освобождены от оплаты коммунальных услуг. Позже появилось уточнение, что такие льготы коснутся тех людей, которые имеют большой стаж, низкий доход и возраст 70 лет и более.

Кроме того, льгота может распространяться лишь на социальные нормы потребления – все что свыше, будет оплачиваться.

Что означает "отмена коммуналки", кому может повезти и как это будет работать, сообщается в сюжете телеканала Украина.

Советник президента Украины Олег Устенко, говорит, что в первую очередь, освободить от коммуналки могут людей, получающих минимальную пенсию, либо же близкую к ней.

Стоит отметить, что в Украине больше 4,5 миллионов людей, которые пересекли 70-летний возрастной рубеж. Но при рассмотрении такой льготы, многих отсеют. В первую очередь, тех кто получает пенсию, выше минимальной. Но и среди тех, кто выживает на "минималке", повезет не всем.

Бесплатная коммуналка в Украине (коллаж: РБК-Украина)

"Если человек живет с обеспеченными родственниками, он не относится к категории малообеспеченных", - говорит Ольга Пищулина, эксперт в сфере пенсионного законодательства.

Некоторые пожилые люди, получающие минимальную пенсию, в отопительный сезон отдают всю пенсию на оплату коммунальных услуг. И если жители сел могут как-то выживать за счет своего огорода, то для жителей городов пенсия размером 2000 гривен – это катастрофа.

Кроме того, существует риск, что отменой коммуналки будут злоупотреблять. Так происходит сейчас субсидиями – на рынке аренды недвижимости масса предложений сдать "квартиру с субсидией", в качестве бонуса.

Так же может произойти и с квартирами, в которых зарегистрированы люди, что могут быть освобождены от уплаты коммуналки.

Еще одним риском является то, что люди, освобожденные от коммуналки, будут использовать ресурсы нецелесообразно: не надо платить – не надо экономить.

Эксперты предлагают установить для такой категории украинцев социальную норму – оплачиваться будет все, что ее превышает. Подобное практикуется с субсидиями.

В любом случае, подобная инициатива может быть внедрена лишь со следующего года – ее необходимо внести в Госбюджет 2020.

Бесплатная коммуналка в Украине (видео: YouTube/Сегодня)

Напомним, ранее мы писали о введении новых правил получения госвыплат.

Также сообщалось, что украинцам усилят наказание за долги по коммуналке.