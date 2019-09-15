Назван размер финансирования Пенсионного фонда в бюджете на 2020 год

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Финансирование составит 172,6 млн гривен

Согласно проекту Государственного бюджета на 2020 год финансирование Пенсионного фонда составит 172,6 млн гривен. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Финансирование Пенсионного фонда Украины из государственного бюджета составит 172,6 млн гривен.

Кабмин также одобрил законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", разработанный для урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год и изменениями в законодательстве.

Сообщается, что после принятия парламентом он улучшит администрирование платежей, усовершенствует управление расходами социальной направленности по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, а также будет способствовать внедрению лучшей практики реализации стадий бюджетного процесса.

Напомним, общие расходы на образование составляют 136,4 млрд гривен.

Добавим, Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проект госбюджета-2020. Таким образом, проект закона от 15.09.2019 "О государственном бюджете Украины на 2020 год" вынесен на рассмотрение парламента. Текст документа пока отсутствует.