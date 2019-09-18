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Українцям доведеться істотно скинутися на пенсії: названа сума

STYLERЖиття    18.09.2019 - 16:57
Українцям доведеться істотно скинутися на пенсії: названа сума
Працюючі українці заплатять за дефіцит Пенсійного фонду (Фото: колаж РБК-Україна)

Проект держбюджету на 2020 рік передбачає дефіцит ПФУ 172,6 млн гривень

Проект держбюджету-2020 передбачає фінансування Пенсійного фонду в 172,6 млн гривень. У разі схвалення документа Верховною Радою без особливих змін можна вже порахувати, скільки грошей з кишень українців піде для погашення рекордного дефіциту.

Враховуючи, що гроші для ПФУ навряд чи візьмуть з повітря, проте розподілять на усіх громадян, які працюють як нові податки і збори, цифра для "допомоги" складе 4 107 гривень. Про це передає "Обозреватель".

Зазначимо, що це не найбільша сума, яка піде на погашення дефіциту в тій чи іншій сферах. 5 800 гривень протягом року українці передадуть на потреби ЗСУ та поліції. Найменше потрібно буде дати для Національного агентства із запобігання корупції - всього по 19 гривень.

Українцям доведеться істотно скинутися на пенсії: названа сума

Працюючі українці заплатять за дефіцит Пенсійного фонду (ілюстративне фото: Ратинський В'ячеслав / УНІАН)

Щодо Пенсійного фонду, то йому направлять велику частину від єдиного соціального внеску, який складе 22% від зарплати окремо працюючих громадян.

До речі, в Україні у 2020-му піднімуть середньомісячну номінальну зарплату на 16,5% (на 1 714 грн) порівняно з 2019 роком до 12 043 гривень.

Мінімалка зросте до 2020 року на 13%, або на 550 гривень.

Додамо, що пенсії в Україні у 2020 році не піднімуться до того рівня, про який раніше заявляв віце-прем'єр-міністр Павла Розенко. У проекті держбюджету на 2020 рік пропонують уповільнити зростання соцвиплат до 8%. І це при тому, що в 2019 році пенсії в середньому зросли на 12-17% і черговий етап підвищення очікується з 1 грудня. У 2020 році мінімальні пенсії українців зростуть до 1 769 гривень (а не 1 900 гривень, як прогнозував чиновник).

Як повідомлялося раніше, в 2020 році можуть істотно збільшитися не тільки пенсійні виплати, а і сума мінімальної заробітної плати.

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