Украинцам предлагают продать ковидную тысячу за 650 гривен

Интересно, что условия сделки очень сомнительные. Чтобы обналичить деньги, украинцам предлагают перейти по указанной ссылки, написать сумму платежа, а в назначении указать "спорт ". Также необходимо указать реквизиты карты "єПідтримка".

После транзакции нужно для подтверждения сбросить скриншот. Дельцы обещают, что человеку вышлют на карту 650 гривен, которые потом можно снять.

Интересно, что через неделю владелец аккаунта "сладкая водичка" сменил ник. А объявление с предложением купить ковидную тысячу за 650 гривен осталось прежним.

Скриншот с Telegram-канала