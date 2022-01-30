Українцям пропонують продати ковідну тисячу за 650 гривень

Цікаво, що умови угоди дуже сумнівні. Щоб перевести в готівку гроші, українцям пропонують перейти за вказаним посиланням, написати суму платежу, а в призначенні вказати "спорт ". Також необхідно вказати реквізити картки "єПідтримка".

Після транзакції потрібно для підтвердження скинути скріншот. Ділки обіцяють, що людині вишлють на карту 650 гривень, які потім можна зняти.

Цікаво, що через тиждень власник аккаунта "солодка водичка" змінив нік. А оголошення з пропозицією купити ковідну тисячу за 650 гривень залишилося колишнім.

Скріншот з Telegram-каналу