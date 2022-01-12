Украинцам объяснили, почему при большом трудовом стаже могут назначить маленькую пенсию

Так, граждан призвали, оценивая будущий размер пенсии, учитывать не только имеющийся стаж, но и саму заработную плату и размер выплачиваемых взносов в Пенсионный фонд ежемесячно, что является определяющим для формирования конечной суммы пенсионных выплат, которые будут назначены.

В редакцию профильного издания обратились с вопросом, почему сумма получаемой пенсии - всего 2200 гривен, хотя рабочий стаж - целых 50 лет.

В ответ эксперт Галина Мастюгина отметила, что, очевидно, в данном случае размер зарплаты был невысоким, поэтому и размер пенсии, исчисленный из индивидуальных показателей, тут "не дотягивал даже до 2200 грн, вот вам и дают доплату до этой суммы".

Так, речь идет о введенной модели о доплате до 2200 гривен, чтобы граждане, у которых большой стаж, но была маленькая зарплата, получали чуть больше, в противном случае, не имея такой большой трудовой стаж, пенсия была бы на базовом минимальном уровне - 1934 гривен, то есть "прожиточный минимум и все".

"Размер пенсии зависит от двух показателей - заработка и стажа, и если один из этих показателей невысок, то соответственно и размер пенсии получается небольшой", - подчеркнула специалист в ходе "горячей линии".