Как будут расти пенсии в 2022 году: даты и суммы повышений

Министерство социальной политики составило календарь перерасчета пенсий на 2022 год, который включает 12 этапов адресного повышения пенсий различным категориям пенсионеров. Средняя пенсия на конец года составит 4,5 тысячи гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, на 2021 год календарь повышений пенсий год включает:

В январе - повышение пенсий людям, получившим инвалидность вследствие аварии на ЧАЭС. Эти пенсии будут исчисляться, исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы на 1 января соответствующего года (6500 гривен).

Также в январе установят прибавку в 9% к пенсии по возрасту женщинам, родившимся в 1962 году.

В марте - ежегодная плановая индексация пенсий. Планируется, что индексацию распространят на выплаты и для категорий пенсионеров, которых исключили из этого механизма в 2017 году: госслужащих, ученых, журналистов, военных.

В апреле - перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Автоматический перерасчет пенсий учитывает полученный стаж работы и заработную плату, которую получает работающий пенсионер.

В июле - повышение в связи с увеличением прожиточного минимума. Минимальные пенсии вырастут с 1 934 до 2 027 гривен. Также вырастут и пенсионные надбавки, привязанные к показателю прожиточного минимума.

В октябре - введение доплат по 300 гривен для пенсионеров в возрасте 70-75 лет. Кроме того, пенсионерам установят минимальную пенсионную выплату 3000 грн при наличии страхового стажа 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Для людей 70-75 лет с меньшим стажем (от 20 до 30 лет у женщин и от 25 до 35 лет у мужчин) пенсионные выплаты будут составлять от 2 500 грн до 3 000 грн.

В октябре минимальная зарплата вырастет до 6 700 гривен, в связи с чем минимальную пенсию по возрасту для пенсионеров от 65 лет при наличии у них достаточного стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) повысят с 2 600 до 2 680 грн.

В декабре минимальные пенсии вырастут с 2 027 до 2 093 грн. Пенсионные надбавки вырастут из-за повышения прожиточного минимума. Для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа минимальная пенсия составит 2 500 гривен. Для пенсионеров с меньшим стажем пенсионная выплата составит от 2 093 до 2 500 гривен.

"В результате реализации запланированных на следующий год повышений средняя пенсия на конец 2022 года составит 4533 грн", - говорится в сообщении.

Отметим, в госбюджете заложен рост прожиточного минимума лиц, утративших трудоспособность (минимальной пенсии), на 8,2%. Минимальная пенсия составит с 1 января - 1934 гривны, с 1 июля - 2027 гривен, с 1 декабря - 2093 гривны.