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В Минсоцполитики рассказали, как украинцы смогут получать достойную пенсию

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Суббота 08 января 2022 11:09
В Минсоцполитики рассказали, как украинцы смогут получать достойную пенсию Коллаж РБК-Украина: в Минсоцполитики высказались о накопительной пенсии
Автор: Владимир Костырин

В Украине граждане не смогут при выходе на пенсию получить достойные выплаты, если не будет функционировать накопительный уровень пенсионной системы. Такую необходимость как условие для получения приличных доходов в пожилом возрасте министр социальной политики Марина Лазебная объясняет демографической ситуацией в стране.

Об этом чиновник рассказала в интервью "24 каналу".

Глава Минсоцполитики подчеркнула, что по этой причине пенсионные накопления должны "стать модой, затем нормой".

"В том числе и пенсионные программы от работодателя. Предприятие без пенсионной программы должно быть исключением, а не правилом", - добавила Лазебная.

Она также отметила, что граждане должны при поиске и выборе места работы сравнивать условия пенсионных программ.

"А задача государства - стимулировать создание как можно большего количества успешных примеров, желающих подражать другим", - говорит чиновник.

Министр также рассказала, что по закону и работодатели, и работники имеют налоговые льготы на взносы в негосударственные пенсионные фонды (взносы за счет работодателя должны быть не менее 4% зарплаты работника), и на сумму взносов не начисляется единый социальный взнос, а также с них не удерживается военный сбор и налог на доходы физлиц.

"Поэтому та гривна, которую предприятие перечисляет на счет работника в негосударственном пенсионном фонде, "стоит" такому предприятию на 50% дешевле за счет налоговых льгот, чем гривна, которую человек получает "на руки" в виде заработной платы", - объясняет Лазебная.

Тут стоит обратить внимание, что сейчас в Украине из более 25 тысяч предприятий только чуть более 2 тысяч заключили пенсионные контракты в пользу своих работников с негосударственными пенсионными фондами.

Ранее мы рассказывали, кто из украинцев получит двойное зачисление стажа к пенсии.

Также мы писали о том, что в Украине названо главное условие досрочного выхода на пенсию.

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