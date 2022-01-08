В Минсоцполитики рассказали, как украинцы смогут получать достойную пенсию

В Украине граждане не смогут при выходе на пенсию получить достойные выплаты, если не будет функционировать накопительный уровень пенсионной системы. Такую необходимость как условие для получения приличных доходов в пожилом возрасте министр социальной политики Марина Лазебная объясняет демографической ситуацией в стране.

Об этом чиновник рассказала в интервью " 24 каналу ".

Глава Минсоцполитики подчеркнула, что по этой причине пенсионные накопления должны "стать модой, затем нормой".

"В том числе и пенсионные программы от работодателя. Предприятие без пенсионной программы должно быть исключением, а не правилом", - добавила Лазебная.

Она также отметила, что граждане должны при поиске и выборе места работы сравнивать условия пенсионных программ.

"А задача государства - стимулировать создание как можно большего количества успешных примеров, желающих подражать другим", - говорит чиновник.

Министр также рассказала, что по закону и работодатели, и работники имеют налоговые льготы на взносы в негосударственные пенсионные фонды (взносы за счет работодателя должны быть не менее 4% зарплаты работника), и на сумму взносов не начисляется единый социальный взнос, а также с них не удерживается военный сбор и налог на доходы физлиц.

"Поэтому та гривна, которую предприятие перечисляет на счет работника в негосударственном пенсионном фонде, "стоит" такому предприятию на 50% дешевле за счет налоговых льгот, чем гривна, которую человек получает "на руки" в виде заработной платы", - объясняет Лазебная.

Тут стоит обратить внимание, что сейчас в Украине из более 25 тысяч предприятий только чуть более 2 тысяч заключили пенсионные контракты в пользу своих работников с негосударственными пенсионными фондами.