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Кто из украинцев получит двойное зачисление стажа к пенсии

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Вторник 04 января 2022 19:25
Кто из украинцев получит двойное зачисление стажа к пенсии Кому зачтут двойной стаж к пенсии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Пенсии в Украине можно получать раньше, потому что страховой стаж в некоторых случаях могут зачислить в двойном размере при исчислении выплат.

Об этом говорится в изменениях к статьи 60 Закона Украины "О пенсионном обеспечении".

Так, зачисление двойного страхового стажа имеют право пенсионеры, работавшие в:

  • противочумных и лепрозорных учреждениях здравоохранения;
  • психиатрических учреждениях здравоохранения;
  • отделениях и учреждениях, где лечатся лица, зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или больные СПИДом;
  • инфекционных учреждениях реанимационных отделений учреждений здравоохранения.

Кроме того, если пенсионер работал в вышеупомянутых заведениях до 1 января 2004 года, то в двойном размере учитывается период его работы на посту и страховой стаж.

А после 1 января 2004 года уже в двойном объеме засчитывается лишь период работы в должности.

Таким образом, работа медицинских работников в венерологических диспансерах, отделениях, кабинетах, палатах, которые работают с данными больными, засчитывается в стаж работы в двойном размере. В частности, для этого нужно в управление Пенсионного фонда Украины подать соответствующую справку медучреждения.

Ранее мы сообщали, что стало известно, когда и как пересчитают пенсии работающим пенсионерам.

Также мы писали, что названо главное условие досрочного выхода на пенсию.

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