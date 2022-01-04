Кто из украинцев получит двойное зачисление стажа к пенсии

Пенсии в Украине можно получать раньше, потому что страховой стаж в некоторых случаях могут зачислить в двойном размере при исчислении выплат.

Об этом говорится в изменениях к статьи 60 Закона Украины "О пенсионном обеспечении".

Так, зачисление двойного страхового стажа имеют право пенсионеры, работавшие в:

противочумных и лепрозорных учреждениях здравоохранения;

психиатрических учреждениях здравоохранения;

отделениях и учреждениях, где лечатся лица, зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или больные СПИДом;

инфекционных учреждениях реанимационных отделений учреждений здравоохранения.

Кроме того, если пенсионер работал в вышеупомянутых заведениях до 1 января 2004 года, то в двойном размере учитывается период его работы на посту и страховой стаж.

А после 1 января 2004 года уже в двойном объеме засчитывается лишь период работы в должности.

Таким образом, работа медицинских работников в венерологических диспансерах, отделениях, кабинетах, палатах, которые работают с данными больными, засчитывается в стаж работы в двойном размере. В частности, для этого нужно в управление Пенсионного фонда Украины подать соответствующую справку медучреждения.