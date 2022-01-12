Українцям пояснили, чому при великому трудовому стажі можуть призначити маленьку пенсію

Так, громадян закликали, оцінюючи майбутній розмір пенсії, враховувати не тільки наявний стаж, а й саму заробітну плату і розмір виплачуваних внесків до Пенсійного фонду щомісяця, що є визначальним для формування кінцевої суми пенсійних виплат, які будуть призначені.

До редакції профільного видання звернулися з питанням, чому сума одержуваної пенсії - всього 2200 гривень, хоча робочий стаж - цілих 50 років.

У відповідь експерт Галина Мастюгіна зазначила, що, очевидно, в цьому випадку розмір зарплати був невисоким, тому і розмір пенсії, обчислений з індивідуальних показників, тут "не дотягував навіть до 2200 грн, ось вам і дають доплату до цієї суми".

Так, мова йде про введену модель про доплату до 2200 гривень, щоб громадяни, у яких великий стаж, але була маленька зарплата, отримували трохи більше, в іншому випадку, не маючи такого великого трудового стажу, пенсія була б на базовому мінімальному рівні - 1934 гривень, тобто "прожитковий мінімум і все".

"Розмір пенсії залежить від двох показників - заробітку та стажу, і якщо один із цих показників невисокий, то, відповідно, й розмір пенсії виходить невеликий", - наголосила фахівець в ході "гарячої лінії".