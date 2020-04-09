Украинцам из-за карантина будут бесплатно приносить освященные паски: подробности

Карантин в Украине из-за коронавируса действует до 24 апреля, а по прогнозу Минздрава, пик заболеваний ожидается 14-15 апреля - за несколько дней до Пасхи, которую в этом году православные празднуют 19 апреля.

Храмы в стране закрывать не будут, но праздничные богослужения будут проводить в онлайне и без прихожан. Во Всеукраинском совете церквей призвали верующих придерживаться всех рекомендаций медиков и распоряжений относительно ограничительных мер.

Так, из-за карантина один из главных традиционных обрядов освящения пасок оказался под угрозой срыва, но украинцам предложили выход из ситуации.

Как рассказали в МВД, священников могут пригласить для этого в пекарни, на заводы или в магазины, чтобы освятить паски прямо там, что позволит гражданам купить уже освященный праздничный хлеб.

Но и это еще не все. В Укрпочте объявили о намерении бесплатно доставлять освященные паски прямо домой украинцам.

"Карантин не отменяет пасхальные обычаи, лишь вносит немного корректив, чтобы вы и ваши родные были в безопасности. Поэтому мы не оставим без главного символа Пасхи ваш воскресный стол", - заверили в пресс-службе компании-оператора.

Отмечается, что заказать такие паски можно удаленно с доставкой во все уголки страны.

Оформить заказ можно на сайте Укрпочты и через контакт-центр по номеру 0 800 300 545. Прием заказов до 13 апреля включительно.

По словам главы Мининфраструктуры Владислава Криклия, почтальоны или курьеры будут приносить паски украинцам домой с 13 по 17 апреля - в зависимости от даты заказа и населенного пункта.

Также чиновник отметил в своем Telegram-канале, что обратился с просьбой к предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию и к главе УГКЦ Святославу благословить и освятить паски.

Как сообщалось ранее, украинские церкви предложили Кабинету министров свой порядок проведения богослужений во время карантина из-за коронавируса.