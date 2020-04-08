В МВД объяснили, как проводить освящение пасхальных куличей в условиях карантина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Разработаны различные сценарии для внедрения в городах и сельской местности

Для проведения обряда освящения куличей и пасхальных корзин на Пасху в условиях карантина из-за коронавируса в этом году будет несколько возможностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Так, отмечается, что в городах, священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или же в магазины, для освящения там пасок, таким образом все желающие могут купить уже освященный хлеб.

В сельской местности, верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник будет иметь возможность пройти по улицам и освятить их. В МВД отмечают, что таким образом удастся минимизировать количество контактов между людьми.

Кроме того, согласовано, что службы в храмах будут проводиться, однако, с участием не более десяти человек - для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн.

В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, служка, дьяк и лица, которые технически обслуживают богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.

Верующим не запрещается посещать храм в индивидуальном порядке в отсутствии проведения богослужений, но в таком случае количество лиц, которые одновременно находятся вместе не должно быть больше двух в больших храмах и одного в храмах меньшего размера, не учитывая священнослужителя. Все присутствующие обязаны носить маски, а снаружи не должно быть очередей.

РБК-Украина писало, что украинские церкви предложили Кабинету министров свой порядок проведения богослужений во время карантина, введенного в связи со вспышкой коронавирус.

Ранее сообщалось, что на Пасху богослужение в рамках карантина через пандемию коронавирус не отменят, а будут транслировать вживую.