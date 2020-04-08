Церкви Украины предлагают свой порядок проведения богослужений во время карантина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Свои предложения совет церквей направил правительству

Украинские церкви предложили Кабинету министров свой порядок проведения богослужений во время карантина, введенного в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщил Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО).

В ВСЦиРО напомнили, что согласно постановлению правительства, в Украине запрещено проведение массовых мероприятий, включая религиозные. При этом в разъяснении Кабмина говорится о том, что работа церквей не запрещается.

"Однако на местах представители полиции и местной власти по-разному толкуют карантинные ограничения, иногда требуя полного закрытия храмов, что является нарушением статьи 35 Конституции Украины", - объяснили в совете церквей.

Так, для решения недоразумений церкви разработали свой порядок проведения богослужений в условиях карантина и направили его премьеру Денису Шмыгалю и Министерству внутренних дел Украины.

Церкви предлагают установить такой порядок организации богослужений:

богослужение и религиозные обряды не запрещены и могут производиться при условии соблюдения ограничения по их массовости (то есть разрешается находиться в храме или другом помещении религиозной организации до 10 человек совокупно из расчета 1 человек на 5 м. кв.);

священнослужителей и лиц, привлеченных к организации богослужений и обеспечения их видеотрансляции, добавить к перечню лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом, а также личным или служебным автомобилем (в случае введения таких ограничений), с целью проезда до/из религиозного сооружения или иного помещения религиозной организации;

священнослужители и лица, задействованные в организации богослужений и их видеотрансляции, имеют право подтверждать служебную цель своего передвижения до/из религиозного сооружения сопроводительным письмом на бланке религиозной организации или служебным удостоверением, выданным религиозной организацией;

обеспечить право священнослужителей и лиц, задействованных в организации богослужений, свободного передвижения с целью проведения богослужений и обеспечения их видеотрансляции для верующих.

Напомним, ранее в Украинской греко-католической церкви заявляли, что не будут отменять богослужения на Пасху из-за введенного карантина в Украине. Украинские власти обеспечат возможность совершать богослужения и транслировать их вживую.