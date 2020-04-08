Церкви Украины предлагают свой порядок проведения богослужений во время карантина

Свои предложения совет церквей направил правительству
Украинские церкви предложили Кабинету министров свой порядок проведения богослужений во время карантина, введенного в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщил Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО).
В ВСЦиРО напомнили, что согласно постановлению правительства, в Украине запрещено проведение массовых мероприятий, включая религиозные. При этом в разъяснении Кабмина говорится о том, что работа церквей не запрещается.
"Однако на местах представители полиции и местной власти по-разному толкуют карантинные ограничения, иногда требуя полного закрытия храмов, что является нарушением статьи 35 Конституции Украины", - объяснили в совете церквей.
Так, для решения недоразумений церкви разработали свой порядок проведения богослужений в условиях карантина и направили его премьеру Денису Шмыгалю и Министерству внутренних дел Украины.
Церкви предлагают установить такой порядок организации богослужений:
Напомним, ранее в Украинской греко-католической церкви заявляли, что не будут отменять богослужения на Пасху из-за введенного карантина в Украине. Украинские власти обеспечат возможность совершать богослужения и транслировать их вживую.