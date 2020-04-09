Українцям через карантин безкоштовно приноситимуть освячені паски: подробиці

Карантин в Україні через коронавірус діє по 24 квітня, а за прогнозом МОЗ, пік захворювань очікується 14-15 квітня - за кілька днів до Великодня, який цьогоріч православні святкують 19 квітня.

Храми в країні закривати не будуть, але святкові богослужіння проводитимуть в онлайні та без парафіян. У Всеукраїнській раді церков закликали віруючих дотримуватися всіх рекомендацій медиків і розпоряджень щодо обмежувальних заходів.

Так, через карантин один з головних традиційних обрядів освячення пасок опинився під загрозою зриву, але українцям запропонували вихід із ситуації.

Як розповіли в МВС, священиків можуть запросити для цього в пекарні, на заводи або в магазини, щоб освятити паски прямо там, що дозволить громадянам купити вже освячений святковий хліб.

Але і це ще не все. В Укрпошті оголосили про намір безкоштовно доставляти освячені паски прямо додому українцям.

"Карантин не скасовує великодні звичаї, лиш вносить трохи коректив, щоб ви та ваші рідні були у безпеці. Тож ми не залишимо без головного символу Великодня ваш недільний стіл", - запевнили в прес-службі компанії-оператора.

Зазначається, що замовити такі паски можна віддалено з доставкою у всі куточки країни.

Оформити замовлення можна на сайт Укрпошти та через контакт-центр за номером 0 800 300 545. Прийом замовлень по 13 квітня включно.

За словами глави Мінінфраструктури Владислава Криклія, листоноші або кур'єри будуть приносити паски українцям додому з 13 по 17 квітня - в залежності від дати замовлення та населеного пункту.

Також чиновник зазначив у своєму Telegram-каналі, що звернувся з проханням до предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія та до глави УГКЦ Святослава благословити і освятити паски.

Як повідомлялося раніше, українські церкви запропонували Кабінету міністрів свій порядок проведення богослужінь під час карантину через коронавірус.