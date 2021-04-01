Украинцам с 1 сентября будут выдавать пенсии и соцвыплаты по новым правилам: как это будет

Соответствующее постановление приняло правительство.

Как можно будет получать пенсии

Новшество заработает с 1 сентября, когда пенсии и финансовая помощь будет начисляться на банковский счет получателей, за исключением:

людей с инвалидностью I группы,

лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе,

лиц, достигших 80-летнего возраста,

получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Граждане из вышеупомянутых категорий будут получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору: либо через учреждение, отобранное на конкурсе, или через выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных.

В то же время отмечается, что средства по адресу фактического проживания им будут доставлять за счет средств Пенсионного фонда или средств госбюджета.

До проведения конкурсного отбора доставкой денег продолжит заниматься "Укрпочта".

Какие будут тарифы на доставку пенсии

Тарифы за предоставление этих услуг будут определяться в договорах, заключенных по результатам конкурса, и не могут быть выше тарифов на оплату услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи, установленных Кабмином. По задумке чиновников, такая норма будет стимулировать в будущем снижение стоимости доставки пенсий и денежной помощи.

Если до 1 сентября получатель не выберет для себя уполномоченный банк, то счет ему (кроме лиц с отдельных категорий, указанных выше) будет открыт в уполномоченном банке, определенным Кабмином, по обращению органов Пенсионного фонда или органов социальной защиты. Граждане смогут в любой момент изменить уполномоченный банк по собственному желанию.

Уполномоченные банки будут предоставлять услуги по выплате пенсий и пособий с доставкой в ​​соответствии с условиями договоров. Доставку денег домой банки смогут организовывать самостоятельно или привлекать для этого операторов почтовой связи на договорных началах.