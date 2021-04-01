Українцям з 1 вересня видаватимуть пенсії та соцвиплати за новими правилами: як це буде

Відповідну постанову прийняв уряд.

Як можна буде отримувати пенсії

Нововведення запрацює з 1 вересня, коли пенсії та фінансова допомога буде нараховуватися на банківський рахунок одержувача, за винятком:

людей з інвалідністю I групи,

осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду,

осіб, які досягли 80-річного віку,

одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги на догляд.

Громадяни вищезазначених категорій отримуватимуть пенсії та грошову допомогу за власним вибором: або через установу, відібрану на конкурсі, або через вибраний самостійно банк з числа уповноважених.

Разом з тим зауважується, що гроші за адресою фактичного проживання їм будуть доставляти коштом коштів Пенсійного фонду або коштом держбюджету.

До проведення конкурсного відбору доставкою грошей продовжить займатися "Укрпошта".

Які будуть тарифи на доставку пенсії

Тарифи за надання цих послуг будуть визначатися в договорах, укладених за результатами конкурсу, і не можуть бути вище тарифів на оплату послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги, встановлених Кабміном. За задумом чиновників, така норма стимулюватиме в майбутньому зниження вартості доставки пенсій та грошової допомоги.

Якщо до 1 вересня одержувач не вибере для себе уповноважений банк, то йому рахунок (крім осіб з окремих категорій, зазначених вище) буде відкритий в уповноваженому банку, визначеним Кабміном, за зверненням органів Пенсійного фонду або органів соціального захисту. Громадяни зможуть у будь-який момент змінити уповноважений банк за власним бажанням.

Уповноважені банки надаватимуть послуги з виплати пенсій та допомог з доставкою відповідно до умов договорів. Доставку грошей додому банки зможуть організовувати самостійно або залучати для цього операторів поштового зв'язку на договірних засадах.