Бесплатные медуслуги, новые цены на газ и ужесточение карантина: что ждет украинцев с 1 апреля

В апреле 2021 года в Украине произойдет ряд запланированных нововведений. Будет повышен пенсионный возраст для женщин, подорожают некоторые услуги почты, повысятся цены на ж/д билеты, изменятся тарифы на газ, заработает программа гарантий на медицинские услуги.

Подробнее о новшествах, которые ожидают украинцев со второго месяца весны, читайте в материале Styler ниже.

Повышение пенсионного возраста

С 1 апреля будет повышен пенсионный возраст для украинок, и теперь все женщины будут выходить на пенсию в 60 лет.

Отметим, что женщины с датой рождения с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года, имеют право выйти на пенсию в возрасте 59 лет и 6 месяцев. А все женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, смогут выйти на пенсию только в 60 лет.

Также обратим внимание, что по закону пенсионный возраст для женщин увеличивался поэтапно - ежегодно на 6 месяцев. В этом апреле произойдет последний этап повышения.

Отмена ограничений цены на рынке газа

В Украине с 1 апреля перестанут действовать ограничения цены на рынке газа на уровне 6,99 гривны за кубометр для бытовых потребителей. Такой тарифный лимит, введенный с февраля, решили не продлевать.

Теперь стоимость голубого топлива с апреля будет формироваться на рыночных принципах. При этом в НАК "Нафтогаз Украина" прогнозируют, что после перехода на рыночные цены, ценовые предложения поставщиков будут значительно отличаться от сегодняшних. В компании отмечают, что в декабре, например, они предлагали своим клиентам до 40% более выгодные цены.

Добавим, что Минэнерго ожидают, что после завершения действия ограничений в апреле цены на газ не вырастут.

Подорожание проезда в поездах

С 1 апреля в Украине меняются тарифы на проезд в поездах, а также перевозку багажа. Теперь к определенной в предыдущем периоде стоимости проезда пассажиров в общих, плацкартных, купейных вагонах с 4-местными купе и мягких вагонах с 2-местными купе (СВ) поездов внутреннего сообщения ежемесячно, начиная с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, применяется коэффициент индексации 1,02.

Кроме того, запланирована индексация на 22% тарифов на перевозку багажа, грузобагажа и перевозке вагонов порожняком.

Укрпочта повысит тарифы на доставку пенсий

С 1 апреля, согласно решению Кабмина, устанавливаются новые тарифы на оплату услуг Укрпочты, связанные с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению в наличной форме.

Таким образом, тарифы вырастут в городе с 1,15% до 1,3% от суммы выплаты, а в селе и поселках городского типа с 2,3% до 2,65%.

Ужесточение карантина

В Киеве решили ужесточить ограничительные меры из-за сложной ситуации с коронавирусом. Строгий карантин будет действовать с 5 по 16 апреля, однако смягчение в более ранний срок возможно. В столице будут закрыты школы и детские сады, ограничена работа общественного транспорта, в том числе и метро - ездить можно будет только по спецпропускам. При этом с 1 апреля в Киеве запретят продуктовые ярмарки.

Карантин ужесточили и во Львове - до 12 апреля. Транспорт переходит в режим спецперевозок. Приостанавливается бесплатный проезд всех льготников. Все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают. Школьники продолжают дистанционное обучение.

Также ужесточают карантин в Полтавской области - более строгие запреты будут действовать с 3 по 17 апреля.

Окончание отопительного сезона

В апреле традиционно заканчивается отопительный сезон, и тепло в домах с централизованным отоплением будут отключать в разных городах в разное время - даты определяют на местах, учитывая погодные условия.

Первым крупным городом, где отключат отопление, станет Днепр - это запланировано на 1 апреля. В Киеве начнут процесс отключение отопления с 5 апреля - на это столице понадобится около пяти дней. В Харькове отопление планируют завершить 15 апреля.

Отметим, что в некоторых городах уже начали отключать тепло в батареях в дневное время суток, но по ночам - снова включают.

Обновленная программа медицинских гарантий

Новая программа медицинских гарантий от Национальной службы здоровья Украины на 2021 год заработает с 1 апреля.

Чтобы воспользоваться бесплатными услугами у пациента должна быть подписана декларация по семейным врачом, и только по направлению в учреждении, у которого есть контракт с НСЗУ. Направление не нужно в случае обращения к педиатру, гинекологу, стоматологу, психиатру, наркологу, фтизиатру.

Какие услуги входят в программу медицинских гарантий:

Вакцинация от коронавируса - бесплатная и добровольная. Получить прививку от COVID-19 могут граждане из целевой группы, которые предварительно зарегистрировались на укол.

Ведение беременности в амбулаторных условиях. Бесплатно можно будет получить следующие услуги:

обследование и консультации беременных, наблюдение беременности;

проведения необходимых лабораторных исследований (анализ крови, мочи, УЗИ);

проведение профилактики, направленной на предотвращение осложнений беременности, послеродового периода;

направления беременной в стационар, оказание неотложной медицинской помощи, вызов бригады;

занятия для членов семьи в "Школе ответственного отцовства".

Стоматологическая помощь (кроме ортодонтических процедур и протезирования - они останутся платным). В перечень бесплатных стоматологических услуг входит:

первичный осмотр пациента с оценкой состояния стоматологического здоровья;

ургентная стоматологическая помощь детям и взрослым;

оказание плановой стоматологической помощи детям (кроме ортодонтических процедур и протезирование)

инструментальные исследования в рамках ургентной стоматологической помощи, а также плановой стоматологической помощи детям;

организация и проведение обязательных медицинских профилактических осмотров учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей до 6 лет;

своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения.

Мобильные психиатрические бригады будут оказывать помощь пациенту дома. После того как пациент пролечился в стационаре, и уже нет показаний для госпитализации, он может продолжить лечение на амбулаторном уровне.

Хирургия в стационарных условиях для детей и взрослых, а также стационарная помощь без проведения хирургических операций будет оплачиваться за счет государства. Бесплатно будут предоставлять:

помощь во время острого инсульта и инфаркта миокарда;

питание пациентов в стационарах;

обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями;

консультации с врачами других специальностей.

Медпомощь во время родов и помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях - вошли в список бесплатных услуг. Также не нужно платить за обследование (маммография, бронхоскопия, колоноскопия, цистоскопия).

Лечение онкобольных будет оплачивать государство. Не нужно платить за: лечение пациентов гемодиализом, химиотерапевтическое лечение, радиологическое лечение онкозаболеваний.

Лечение пациентов с ВИЧ входит в перечень бесплатных медуслуг, а также диагностика.

Лечение туберкулеза тоже бесплатное.

Также не нужно платить за реабилитацию больных, медицинскую реабилитацию для детей (от 3 лет) и взрослых с поражением двигательного аппарата или нервной системы. В реабилитацию входит обезболивание и психологическая помощь.