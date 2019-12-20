Украинский спортсмен лишился золотой медали Олимпиады-2012: все подробности

Международный олимпийский комитет лишил украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия золотой медали за победу в Олимпиаде-2012. Тогда он завоевал первое место в весовой категории до 105 кг. Об этом сообщает МОК.

Комитет перепроверил допинг-тест спортсменов и анализ показал, что в крови Торохтия содержится запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон. После этого было принято решение лишить украинского спортсмена завоеванной нечестным способом награды.

Торохтий теперь должен вернуть медаль, диплом и значок, которые он получил за победу на Олимпиаде в Лондоне.

Стоит отметить что ранее украинца дисквалифицировала Международная федерация тяжелой атлетики на 2 года - с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года.

Торохтий завершил спортивную картеру в 2014 году. За свою карьеру кроме золотой медали в 2012 году на Олимпиаде, он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2011 года и чемпионата Европы 2010-го, а также получил серебро чемпионата Европы 2009 года.

Напомним, что по словам главы Олимпийского и Параолимпийского комитета США Сьюзен Лайонс, мало вероятно, что российским спортсменам удастся доказать свою "чистоту".

Ранее сообщалось о том, что известный украинский боксер Василий Ломаченко бросил вызов американцу Теофимо Лопесу, который является новым чемпионом мира в легком весе.