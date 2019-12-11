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Олимпийский комитет Британии призвал усилить санкции против России

Новости » Политика     11.12.2019 - 21:04
Олимпийский комитет Британии призвал усилить санкции против России
Иллюстративное фото (wada-ama.org)

В Британии призывают принять максимально возможные меры против Москвы

Руководитель Национального олимпийского комитета Британии Хью Робертсон призвал принять максимально возможные санкции в отношении Российской Федерации в связи с допинговым скандалом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Как заявил Робертсон, Британия не хочет допустить участия российских спортсменов на Олимпийских играх под нейтральным флагом, как это было во время Олимпиады-2018 в Южной Корее.

"Мы поддерживаем максимально возможные санкции против России. В Пхенчхан британские спортсмены соревновались с российской командой, пусть и под другим именем. Это не должно повториться", - подчеркнул он.

Кроме того, руководитель британского НОК назвал допинговые нарушения российских спортсменов "большой черной тучей", которая нависает над олимпийским движением.

"На протяжении трех Олимпиад мы сталкиваемся с проблемой систематического употребления допинга российскими спортсменами. Я бы сравнил это с нависшей над олимпийским движением огромной черной тучей", - добавил Робертсон.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от двух следующих Олимпийских игр. Запрет продлится четыре года. Однако российским спортсменам разрешили выступать под нейтральным флагом и без гимна.

Кроме того, WADA лишило Россию права побороться за проведение Олимпийских игр-2032. РФ не сможет претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года независимо от того, проводится конкурс в течение или после действия запрета.

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