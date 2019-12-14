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Олимпийский комитет США: россиянам будет сложно доказать свою "чистоту"

Новости » Спорт     14.12.2019 - 06:10
Олимпийский комитет США: россиянам будет сложно доказать свою "чистоту"
Иллюстративное фото (wada-ama.org)

Вряд ли россияне выступят под нейтральным флагом

Глава Олимпийского и Параолимпийского комитета США Сьюзен Лайонс высказала сомнение, что какому-то российскому атлету удастся доказать свою "чистоту" и под нейтральным флагом выступить на предстоящей Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Лайонс, которая прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от международного спорта, "российским атлетам будет невероятно сложно доказать свою невиновность".

Впервые WADA сообщила о широкомасштабном использовании допинга российскими спортсменами в 2015 году.

Ранее руководитель Национального олимпийского комитета Британии Хью Робертсон призвал принять максимально возможные санкции в отношении Российской Федерации в связи с допинговым скандалом.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от двух следующих Олимпийских игр. Запрет продлится четыре года. Однако российским спортсменам разрешили выступать под нейтральным флагом и без гимна.

Кроме того, WADA лишило Россию права побороться за проведение Олимпийских игр-2032. РФ не сможет претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года независимо от того, проводится конкурс в течение или после действия запрета.

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