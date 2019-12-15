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Ломаченко бросил вызов новому чемпиону мира: громкое заявление вызвало ажиотаж

STYLERПерсоны    15.12.2019 - 16:28
Ломаченко бросил вызов новому чемпиону мира: громкое заявление вызвало ажиотаж
Василий Ломаченко (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Василий Ломаченко считает Теофимо Лопеса сильным и умным боксером

Украинский боксер Василий Ломаченко бросил вызов новому чемпиону мира в легком весе американцу Теофимо Лопесу. Слова Ломаченко приводит ESPN.

Василий Ломаченко вызвал Лопеса на бой в апреле предстоящего года. Также украинский спортсмен прокомментировал бой Тиофимо Лопеса с Комми.

"Конечно, я хочу провести бой за объединение поясов. Теперь Лопес является чемпионом мира. Добро пожаловать в мой клуб. Увидимся в апреле. Мне сложно что-то сказать про его бой с Комми, так как он продлился всего два раунда. Я даже не понял, что произошло. Но таков бокс, за это мы его и любим", - заявил украинец.

Также боксер прокомментировал данные его будущего соперника и рассказал о планах на год.

"Лопес всегда был сильным и умным боксером. Впрочем, все зависит от соперника. В следующем году я хочу объединить титулы, а потом провести бой с Джервонтой Дэвисом", - сказал Ломаченко.

Стоит напомнить, что Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Лопес стал обладателем чемпионского пояса по версии IBF. Таким образом, победитель боя Ломаченко - Лопес станет абсолютным чемпионом мира.

Добавим также, что ранее Ломаченко избран почетным послом Олимпиады-2020.

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